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11:02, 7 февраля 2020 900
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В аварии в Путятинском районе погибли мать и десятимесячная девочка

В аварии в Путятинском районе погибли мать и десятимесячная девочка

Фото: УМВД по Рязанской области

В четверг, 6 февраля, в аварии в Путятинском районе погибли мать и десятимесячная девочка. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

На 326 километре трассы М-5 «Урал» 27-летний житель Пензенской области за рулем Nissan Tiida нарушил скорость движения и столкнулся с тягачом DAF с полуприцепом под управлением 33-летнего жителя Пензенской области.

После столкновения тягач опрокинулся на бок, а легковушка получила механические повреждения.

В результате ДТП водитель легковушки в тяжелом состоянии доставили в больницу, а пассажиры — мать и грудной ребенок погибли.


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