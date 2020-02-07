В аварии в Путятинском районе погибли мать и десятимесячная девочка

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: УМВД по Рязанской области
В четверг, 6 февраля, в
На 326 километре трассы М-5 «Урал» 27-летний житель Пензенской области за рулем Nissan Tiida нарушил скорость движения и столкнулся с тягачом DAF с полуприцепом под управлением 33-летнего жителя Пензенской области.
После столкновения тягач опрокинулся на бок, а легковушка получила механические повреждения.
В результате ДТП водитель легковушки в тяжелом состоянии доставили в больницу, а пассажиры — мать и грудной ребенок погибли.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьПутин подписал указ о выплатах ветеранам к 75-летию Победы
|
cледующая новость →В Рязани таксист сбил школьника
Мы снова встретились с Дмитрием Хубезовым и узнали, какие перемены произошли в клинике.