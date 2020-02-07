У Гусь-Железного автобус улетел в кювет

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У поселка Гусь-Железный автобус улетел в кювет. Фотографии опубликовали в группе «
Судя по снимкам, авария произошла на выезде из поселка в сторону Касимова.
Подробности уточняются.
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