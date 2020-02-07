Суд отказал рязанцу по делу о границах объекта культурного наследия Троицкого монастыря

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Рязанский суд рассмотрел дело об оспаривании нормативно-правового акта по делу о границах объекта культурного наследия Троицкого монастыря. Об этом сообщил
Истец оспаривал приказ инспекции по охране объектов культурного наследия области об утверждении границ монастыря. Он просил признать документ недействующим в части границ, полагая, что утвержденные границы нарушают его права как собственника земельных участков, расположенных в них.
Суд отказал рязанцу, так как «установленный законом порядок истца не был нарушен».
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