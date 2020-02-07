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12:11, 7 февраля 2020 300
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Стало известно об еще одном рязанце, погибшем в аварии в Крыму

Стало известно об еще одном рязанце, погибшем в аварии в Крыму

Стало известно об еще одном рязанце, погибшем в аварии в Крыму. ДТП произошло утром в четверг, 6 февраля, на 32 километре трассы Симферополь-Бахчисарай-Севастополь, сообщает Krym.news.

При столкновении Lada Kalina и грузовика MAN погибли три человека — мужчина и женщина из Рязани и житель Краснодарского края. Тела погибших из легковушки пришлось доставать при помощи специального оборудования.

Последствия ДТП ликвидировали 14 человек и 5 единиц техники.

Фото пресс-службы МЧС по республике Крым


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