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Стало известно об еще одном рязанце, погибшем в аварии в Крыму. ДТП произошло утром в четверг, 6 февраля, на 32 километре трассы Симферополь-Бахчисарай-Севастополь, сообщает
При столкновении Lada Kalina и грузовика MAN погибли три человека — мужчина и
Последствия ДТП ликвидировали 14 человек и 5 единиц техники.
Фото пресс-службы МЧС по республике Крым
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