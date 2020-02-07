Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

13:26, 7 февраля 2020 103
 0    0

Содержимое шприца, найденного рядом с трупом рязанца, отправили на экспертизу

Содержимое шприца, найденного рядом с трупом рязанца, отправили на экспертизу

Фото: Pixabay.com

Содержимое шприца, найденного рядом с трупом рязанца, отправили на экспертизу. На анализ также отправили образцы крови скончавшегося, сообщает издательство «Пресса».

Тело обнаружили во вторник, 4 февраля, в закрытом изнутри доме в Дядькове. Предварительную причину смерти 30-летнего мужчины пока не определили. Отмечается, что это сложно сделать из-за разложения.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Ссылки по теме:

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
1 час назад
«Зеленый сад» рассказал о трех преимуществах ЖК «Еврокласс» в Кальном

«Зеленый сад» рассказал о трех преимуществах ЖК «Еврокласс» в Кальном

Застройщик подробно познакомил горожан со своим новым жилым кварталом.

Популярное
Комментируемое
Новое
15:27, 27 января 2020 4 072
В Рязань приедут три хоккейные команды из Китая 4
4:33, 1 февраля 2020 4 637
«Посторонним вход воспрещен». Репортаж из очереди на запись в первый класс 17
13:08, 25 января 2020 5 789
Инфекционист назвал симптомы нового коронавируса -4
19:22, 1 февраля 2020 2 249
Изменился режим работы рязанских МФЦ
11:58, 30 января 2020 4 206
После матча в Рязани «Ценг Тоу» отправил китайского хоккеиста на родину из-за болезни 2
Все новости
Голосования

Вы боитесь коронавируса?

Окончание опроса: 8.02.2020
Архив голосований
Форум