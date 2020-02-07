Следователи ищут мужчину, уехавшего из Рязани на поезде 18 лет назад

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Следователи ищут пропавшего без вести 66-летнего Нвера Погосяна, который уехал из Рязани 18 лет назад. Об этом сообщил
По данным следствия, в октябре 2001 года разыскиваемый из Рязани на поезде уехал в Тамбов, откуда позвонил супруге и сказал, что задержится на несколько дней. На связь мужчина больше не выходил.
Приметы мужчины: рост 160-165 сантиметров, лицо овальное, волосы вьющиеся темного цвета, брови прямые, губы тонкие, уши оттопыренные, глаза карие.
Особые приметы: на животе имеется шрам.
Всех, кому что-то известно о мужчине, попросили сообщить информацию по телефону (4912)96-09-63.
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