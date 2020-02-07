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Фото: Правительство Рязанской области
В пятницу, 7 февраля, Рязанскую область посетил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров. Об этом сообщил
Министр и губернатор Рязанской области Николай Любимов посетили промышленные площадки корпорации «Технониколь».
В регионе сейчас работают 10 предприятий компании, которые выпускают современные строительные материалы и системы.
Также политики посетили Рязанский приборный завод. Они побывали в производственно-технических комплексах, ознакомились с технологическими процессами, которые используются на предприятии.
Министру показали образцы производимой радиоэлектронной продукции военного и гражданского назначения, в частности локаторы для самолетов, изделия для вертолетов, вычислительные машины, а также счетчики электрической энергии, медицинские приборы.
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