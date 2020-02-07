Рязанец едва не расстрелял четверых москвичей из-за оскорблений

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Фото: Ru.wikipedia.org
В Сапожковском районе на 47-летнего мужчину завели дело из-за угрозы убийством. Об этом сообщила
В село Красный угол на отдых из Москвы приехали двое неработающих мужчин 37 и 34 лет, 60-летняя медсестра и 34-летняя директор фирмы.
Москвичи пригласили в гости соседа. Во время застолья мужчину несколько раз оскорбили.
Желая отомстить, он пошел домой и взял охотничье ружье, после чего позвал собутыльников на улицу и выстрелил три раза вверх, угрожая убийством.
Потерпевшие начали успокаивать соседа, позже они вызвали полицейских. Оперативники утихомирили рязанца и изъяли у него ружье «Вепрь-308».
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 119 УК.
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