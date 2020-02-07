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14:19, 7 февраля 2020 82

«Рязаньэнерго» направил на экологическую безопасность энергообъектов свыше 3,5 миллиона рублей

«Рязаньэнерго» направил на экологическую безопасность энергообъектов свыше 3,5 миллиона рублей

«Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго» в 2019 году направили свыше 3,5 миллиона рублей на экологическую безопасность энергообъектов.

За год специалисты «Рязаньэнерго» реконструировали 470 километров воздушных линий 0,4-10 кВ, заменив неизолированный провод на самонесущий изолированный. Эта мера позволяет уменьшить зону вырубки просек, а также защитить от воздействия электрического тока птиц. Кроме того, в 2019 году для предотвращения случаев гибели птиц на воздушных линиях установили 342 специальных устройства.

Также для сокращения неблагоприятного влияния на экологию и повышения надежности функционирования электрооборудования на подстанциях «Рязаньэнерго» отремонтировали 215 масляных выключателей. 23 масляных выключателя 110-10 кВ заменили на вакуумные, которые в отличие от маслонаполненного оборудования, пожаробезопасны, обладают повышенными показателями надежности и долговечности, а их использование исключает попадание вредных веществ в почву.

Специалисты контролируют соблюдение нормативов выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Передача отходов производства и потребления осуществляется только специализированным организациям для последующей переработки и захоронения.

16 сотрудников филиала, ответственных за охрану окружающей среды, прошли в 2019 году обучение по программам обеспечения экологической безопасности, в том числе и при обращении с опасными отходами.

В «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго» организовали рабочие группы по идентификации экологических аспектов и оценке их значимости. По результатам их деятельности разрабатываются мероприятия, позволяющие минимизировать негативное воздействие на окружающую среду, а также своевременно принимать меры по предупреждению аварий.

Отмечается, что природоохранная деятельность «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго» соответствует требованиям российского природоохранного законодательства и международного стандарта ISO 14001.


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