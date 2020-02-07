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8:39, 7 февраля 2020 97
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Прокуратура потребовала отремонтировать мост в Спас-Клепиках

Прокуратура потребовала отремонтировать мост в Спас-Клепиках

Прокуратура потребовала отремонтировать мост через реку Пру на улице Просвещения в Спас-Клепиках. Об этом сообщил сайт надзорного органа.

Проверка показала, что состояние моста предаварийное. Для устранения нарушений в суд подан иск об обязании администрации Клепиковского муниципальный район принять меры по ремонту.

«Исковое заявление находится в стадии рассмотрения», — говорится в сообщении.

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