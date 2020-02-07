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18:49, 7 февраля 2020 176
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Прокуратура организовала проверку после ЧП на рязанском заводе

Прокуратура организовала проверку после ЧП на рязанском заводе

Рязанская прокуратура организовала проверку после несчастного случая на рязанском заводе, в результате которого погиб один рабочий. Об этом сообщил сайт надзорного органа.

На место происшествия выехал прокурор Октябрьского района.

«По итогам проверки будет дана правовая оценка действиям лиц, обеспечивающих соблюдение требований техники безопасности на предприятии», — говорится в сообщении.

Напомним, во время происшествия пострадал еще один рабочий. В минздраве рассказали о его состоянии.


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