Около Строителя столкнулись «Фольцваген» и «Нива»

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Вечером в пятницу, 7 февраля, около Строителя столкнулись Volkswagen Tiguan и Chevrolet Niva. Видео с места ДТП опубликовали в соцсети.
По словам автора ролика, из-за аварии на месте возник затор.
Подробности аварии уточняются.
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