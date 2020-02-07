Названы самые популярные профессии 2019 года

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В 2019 году россияне чаще всего интересовались работой водителя. Об этом пишут «
В топ-10 профессий прошлого года вошли водитель, электрик, грузчик, сварщик, няня, разнорабочий, повар, уборщица, продавец и администратор.
В исследование попали запросы пользователей без разделения на соискателей и работодателей.
Больше всего интерес вырос к профессии грузчика — на 17% по сравнению с 2018 годом.
Также россияне стали чаще интересоваться профессиями «электрик» (на 9% больше), «няня» и «разнорабочий» (по 6%).
Запросы по профессии водитель остались на уровне прошлого года. Меньше стали интересоваться должностями продавца, администратора, сварщика и уборщицы.
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