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13:14, 7 февраля 2020 221
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Названы самые популярные профессии 2019 года

Названы самые популярные профессии 2019 года

В 2019 году россияне чаще всего интересовались работой водителя. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на исследование рынка труда массовых специальностей России, который провел аналитический центр «Авито Работа».

В топ-10 профессий прошлого года вошли водитель, электрик, грузчик, сварщик, няня, разнорабочий, повар, уборщица, продавец и администратор.

В исследование попали запросы пользователей без разделения на соискателей и работодателей.

Больше всего интерес вырос к профессии грузчика — на 17% по сравнению с 2018 годом.

Также россияне стали чаще интересоваться профессиями «электрик» (на 9% больше), «няня» и «разнорабочий» (по 6%).

Запросы по профессии водитель остались на уровне прошлого года. Меньше стали интересоваться должностями продавца, администратора, сварщика и уборщицы.


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