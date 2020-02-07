На въезде в Канищево «Мазду» занесло на разворотном кругу

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На разворотном кругу на пересечении улиц Шабулина и Бирюзова занесло автомобиль Mazda. Видео ДТП опубликовано «ВКонтакте» в пятницу, 7 февраля.
Машину занесло и отбросило в сторону. Автомобиль получил повреждения.
Информации о пострадавших нет.
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