На экс-начальника рязанской ветстанции завели дело за злоупотребление полномочиями

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Фото: Pixabay.com
На бывшего начальника рязанской ветстанции завели дело за злоупотребление должностными полномочиями. Об этом
Во время предварительного расследования установили, что начальник ветстанции заключал договоры на оказание оплачиваемых работ нет от лица организации, а от своего имени. Он получал деньги вопреки интересам службы.
На мужчину завели уголовное дело по части 1 статьи 285 УК, его направили в Советский райсуд.
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