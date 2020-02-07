Маршрутка № 50 в Рязани останется без перевозчика до апреля

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Маршрутка № 50 «ОАО „Тяжпрессмаш“ — поселок Южный» в Рязани останется без перевозчика до апреля. В пятницу, 7 февраля, официально опубликовали извещение о проведении конкурса на получении свидетельства по обслуживанию маршрута.
Согласно документу, сопоставление поданных заявок пройдет 27 марта, а данные о состоявшемся конкурсе официально опубликуют 31 марта.
Напомним, маршрут №50 «ОАО „Тяжпрессмаш“ — поселок Южный»
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