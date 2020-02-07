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9:54, 7 февраля 2020 70

«Капитал — строитель жилья!» объявил о скидках на квартиры

«Капитал — строитель жилья!» объявил о скидках на квартиры

«Капитал — строитель жилья!» объявил о скидках. До 29 февраля рязанцы могут купить квартиры дешевле на 8%.

«Зачем мы дарим скидки? Ответ прост — чтобы вы могли приобрести жилье больше и жить в комфорте и удобстве», — обратились к рязанцам представители компании.

Они отметили, что «Капитал — строитель жилья!» возводит современные СМАРТ-дома с индивидуальным отоплением в разных районах Рязани.

«Каждая СМАРТ-квартира продумана до мелочей, в том числе и отделка. Варианты дизайнерских решений вы можете увидеть в шоу-румах компании, а также оценить и сам ремонт», — добавили в компании.

Подробнее об акции можно узнать на сайте.


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