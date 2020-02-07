Калужанка зарезала сожителя из-за спиртного

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Калужанка зарезала сожителя. Инцидент произошел 4 февраля в Малоярославецком районе, сообщил
Тело 45-летнего с колото-резаным ранением нашли в квартире. По факту возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).
На следующий день по подозрению в преступлении задержали 42-летнюю сожительницу погибшего. Женщина вину в совершении преступления признала, пояснив, что поссорилась с сожителем из-за спиртного.
Злоумышленницу заключили под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.
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