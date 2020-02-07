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12:02, 7 февраля 2020 77
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Главный прокурор области прокомментировал скандал с ремонтом моста через Оку

Главный прокурор области прокомментировал скандал с ремонтом моста через Оку

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

Главный прокурор области призвал дождаться окончания уголовного дела по мосту через Оку. Об этом Иван Панченко сказал на пресс-конференции, отвечая на вопрос о результате прокурорской проверки.

Прокурор подтвердил, что проверка действительно ведется, расследуется также уголовное дело. Во время него будут даны оценки действиям и заказчика, и подрядчика.

«Мы готовы назвать всех „героев“, но давайте дождемся окончания дела», — сказал Иван Панченко.

Напомним, ремонт моста через Оку до сих пор не принят минтрансом, так как в полимерном покрытии выявили дефекты. Подрядчик добровольно отказывается их устранять. Адвокат подрядчика в суде почти миллиард за неоплаченный ремонт потребовал, позже выяснилось, что он ошибочно превысил неустойку в тысячу раз.

Ремонт моста завершился в 2018 году.

После реконструкции рязанцев разочаровало новое покрытие. Подробнее об этом читайте в разделе «Публикации».


© RZN.info

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