Главный прокурор области прокомментировал скандал с ремонтом моста через Оку

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: © RZN.info / Александр Блохин
Главный прокурор области призвал дождаться окончания уголовного дела по мосту через Оку. Об этом Иван Панченко сказал на пресс-конференции, отвечая на вопрос о результате прокурорской проверки.
Прокурор подтвердил, что проверка действительно ведется, расследуется также уголовное дело. Во время него будут даны оценки действиям и заказчика, и подрядчика.
«Мы готовы назвать всех „героев“, но давайте дождемся окончания дела», — сказал Иван Панченко.
Напомним, ремонт моста через Оку до сих пор не принят минтрансом, так как в полимерном покрытии выявили дефекты. Подрядчик добровольно
После реконструкции рязанцев разочаровало новое покрытие. Подробнее об этом читайте в разделе «
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьСледователи ищут мужчину, уехавшего из Рязани на поезде 18 лет назад
|
cледующая новость →Стало известно, когда рязанский онкодиспансер переедет в старую БСМП
Специалисты помогают разобраться в сложных или спорных ситуациях.