Центробанк снизил ключевую ставку

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В пятницу, 7 февраля, Банк России снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта до 6% годовых. Об этом сообщил
«Замедление инфляции происходит быстрее, чем прогнозировалось. Инфляционные ожидания населения и ценовые ожидания предприятий в целом остаются стабильными», — говорится в сообщении регулятора.
Это уже шестое подряд снижение ключевой ставки.
В прошлом году ЦБ снижал ставку в июне, июле, сентябре, октябре и декабре.
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