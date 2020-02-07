Путин переназначил рязанца Булаева главным следователем Ивановской области

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Генерал-майора юстиции Александр Булаева назначили на должность руководителя Следственного управления Следственного комитета по Ивановской области на новый срок. Соответствующий
Александр Булаев занимает должность руководителя СУ СКР Ивановской области с 2015 года.
Ранее он
Отметим, Александр Булаев — сын председателя ЦИК России Николая Булаева.
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