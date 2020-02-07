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12:35, 7 февраля 2020 209
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Путин переназначил рязанца Булаева главным следователем Ивановской области

Путин переназначил рязанца Булаева главным следователем Ивановской области

Генерал-майора юстиции Александр Булаева назначили на должность руководителя Следственного управления Следственного комитета по Ивановской области на новый срок. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Александр Булаев занимает должность руководителя СУ СКР Ивановской области с 2015 года.

Ранее он занимал должность первого заместителя начальника следственного управления СК РФ по Рязанской области. До этого находился на должностях следователя, старшего следователя, заместителя прокурора прокуратуры Московского района города Рязань и прокурора этого района.

Отметим, Александр Булаев — сын председателя ЦИК России Николая Булаева.

Фото с сайта правительства Ивановской области


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