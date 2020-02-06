В Спасском районе открыли мост через Оку

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Фото: ГУ МЧС по Рязанской области
В четверг, 6 февраля, восстановили движение по мосту через Оку у села Троица Спасского района. Об этом сообщила
Движение для автомобилей по наплавному мосту открыли в 7:00 .
Отметим, наплавные мосты перекрывают из-за повышения уровня воды и образовавшихся льдин на реке.
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