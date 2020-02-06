В рязанском цирке прокомментировали жалобу на отключение пожарной сигнализации

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В среду, 5 февраля, в соцсетях появилась
В пресс-службе рязанского цирка РЗН. инфо сообщили, что информация не соответствует действительности.
«Цирк является объектом повышенной опасности, поэтому у нас все всегда функционирует и никогда не отключается. С нашей стороны нарушений нет и не может быть. Помещение постоянно проходят проверки надзорных органов», — заявил представитель цирка.
Также в жалобе сообщалось о нарушении со стороны продавцов, которые якобы торгуют просроченными продуктами и нарушают условия их хранения.
В цирке подчеркнули, что не готовы прокомментировать работу индивидуальных предпринимателей.
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