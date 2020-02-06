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16:58, 6 февраля 2020 105
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В рязанском цирке прокомментировали жалобу на отключение пожарной сигнализации

В рязанском цирке прокомментировали жалобу на отключение пожарной сигнализации

В среду, 5 февраля, в соцсетях появилась анонимная жалоба на рязанский цирк. В сообщении говорилось, что в здании отключают пожарную сигнализацию для приготовления попкорна, потому что в помещении нет вытяжки. Также аноним заявил, что все запасные входы закрыты на замок.

В пресс-службе рязанского цирка РЗН. инфо сообщили, что информация не соответствует действительности.

«Цирк является объектом повышенной опасности, поэтому у нас все всегда функционирует и никогда не отключается. С нашей стороны нарушений нет и не может быть. Помещение постоянно проходят проверки надзорных органов», — заявил представитель цирка.

Также в жалобе сообщалось о нарушении со стороны продавцов, которые якобы торгуют просроченными продуктами и нарушают условия их хранения.

В цирке подчеркнули, что не готовы прокомментировать работу индивидуальных предпринимателей.


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