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В Рязани оборудуют 55 безопасных пешеходных переходов. Об этом сообщила
Работы планируют провести в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на 2020 год.
Отмечается, что каждый переход будет «максимально соответствовать всем требованиям безопасности». Это предполагает установку ограждений, светящихся знаков «Пешеходный переход» и электронных табло «Внимание, пешеход».
Кроме того, безопасность усилят шумовыми полосами, расположенными в нескольких метрах от «зебры».
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