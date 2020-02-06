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9:56, 6 февраля 2020 311
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В Рязани изъяли посылку с сильнодействующими веществами 1

В Рязани изъяли посылку с сильнодействующими веществами

В Рязани изъяли посылку с сильнодействующими веществами. Об этом сообщил сайт Центрального таможенного управления.

Посылка поступила в адрес жителя Рязани через международное почтовое отделение.

В посылке находились таблетки и ампулы с жидкостью, содержащие сильнодействующие вещества группы анаболических стероидов (метандиенон, 1-тестостерон, нандролон). Общий вес препаратов составил 55,8 грамма.

Получатель посылки не смог представить разрешение на препараты.

В отношении него возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 226.1 УК РФ («Контрабанда через таможенную границу Таможенного союза сильнодействующих веществ»). Рязанцу грозит до семи лет с штрафом в размере до миллиона рублей.


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