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17:08, 6 февраля 2020 41
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В Рязани ищут очевидцев двух прошлогодних аварий

В Рязани ищут очевидцев двух прошлогодних аварий

В Рязани ищут очевидцев двух прошлогодних аварий. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Первое ДТП произошло 11 сентября примерно в 14:00 напротив дома №63/26 на улице Дачной. 20-летний водитель на Daewoo Nexia столкнулся с Ford Focus, а затем врезался в дерево. Травмы получила 54-летняя пассажирка Daewoo.

Вторая авария случилась 9 ноября примерно в 10:30 напротив дома №25 на Московскому шоссе. 30-летний водитель на Lada Priora сбил 79-летнего пенсионера на велосипеде.

Велосипедиста госпитализировали.

Очевидцев просят обратиться по телефону (4912)29-74-99 или по адресу: улица Фирсова, дом №12, корпус 1, кабинет №13.


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