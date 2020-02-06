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В Рязани ищут очевидцев двух прошлогодних аварий. Об этом
Первое ДТП произошло 11 сентября примерно в 14:00 напротив дома №63/26 на улице Дачной. 20-летний водитель на Daewoo Nexia столкнулся с Ford Focus, а затем врезался в дерево. Травмы получила 54-летняя пассажирка Daewoo.
Вторая авария случилась 9 ноября примерно в 10:30 напротив дома №25 на Московскому шоссе. 30-летний водитель на Lada Priora сбил 79-летнего пенсионера на велосипеде.
Велосипедиста госпитализировали.
Очевидцев просят обратиться по телефону (4912)29-74-99 или по адресу: улица Фирсова, дом №12, корпус 1, кабинет №13.
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