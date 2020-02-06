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9:42, 6 февраля 2020 207
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В России спрогнозировали рост цен на жилье

В России спрогнозировали рост цен на жилье

В ближайшие два года цены на недвижимость в России могут увеличиться на 25%. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Совет Федерации.

По мнению сенаторов, стоимость повысят из-за высокой ставки по кредитам для застройщиков и «жестких требований к их собственному капиталу».

Девелоперы, которых опросило издание, также спрогнозировали рост цен в среднем до 20%, в некоторых регионах он может достигнуть 25%.

В правительстве отметили, что введение системы эскроу-счетов произошло без резкого скачка цен.

Как сообщил первый зампред комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Лисовский, увеличение стоимости жилья станет очевидным летом 2021 года.

Он отметил, что к этому времени будут завершены все стройки, которые были начаты до введения эскроу-счетов. Также Лисовский считает, что произойдет монополизация рынка.


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