В пятницу в одной из рязанских школ отключат воду

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: Pixabay.com
В пятницу, 7 февраля, в школе №5 в Приокском (улица Энгельса, дом №5) отключат холодную воду. Об этом
Из-за ремонта воды с 13:00 до 17:00 также не будет в домах №№3, 3 корпус 1 и 7 на улице Энгельса.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ Приокском «Хендэ» снес забор автостоянки
|
cледующая новость →В Кораблине дети подожгли шкаф в квартире
Специалисты помогают разобраться в сложных или спорных ситуациях.