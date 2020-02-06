В Песочне остановили маршрутку с неисправными тормозами

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Фото: УМВД по Рязанской области
В среду, 5 февраля, в Дашково-Песочне остановили маршрутку с неисправными тормозами. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.
Автобус остановили около 16:00 у дома №18 корпус 12 по улице Зубковой. Оказалось, что он вышел на маршрут с заведомо неисправной тормозной системой.
В отношении водителя составили протокол по части 2 статьи 12.5 КоАП, маршрутку поместили на спецстоянку.
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