В ночь на пятницу в Рязанской области похолодает до -15 градусов

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В ночь на пятницу, 7 февраля, в Рязанской области похолодает до -15 градусов. Прогноз погоды опубликовали на
По данным синоптиков, будет облачно с прояснениями. Ночью снег, местами метель, днем небольшой снег. На дорогах гололедица.
Ветер юго-западный, с переходом на северный, 6-11 метров в секунду, местами порывы 12-17 метров в секунду.
Температура воздуха ночью -15, -10 градусов, днем -11, -6 градусов.
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