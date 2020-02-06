В Мордовии задержали цыганку из Рязани

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В Мордовии задержали 55-летнюю жительницу Рязанской области цыганской народности, которая совершила кражи в Краснослободском и Темниковском районах. Об этом сообщила
В августе прошлого года в полицию обратилась 86-летяя жительница села Селищи Краснослободского района. Пенсионерка рассказала, что неизвестные похитили из ее дома деньги общей суммой в 105 тысяч рублей.
Спустя несколько месяцев в селе Аксел Темниковского района обокрали 60-летнюю пенсионерку и похитили из ее дома сумму более 30 тысяч рублей.
К кражам оказалась причастна жительница Рязанской области.
Женщину задержали. «В связи с оказанным сопротивлением» в ее жилище совместно с силовыми подразделениями Росгвардии проникли полицейские. В квартире находились около 10 человек, все они — представители цыганской народности.
Подозреваемую доставили в Мордовию. Женщина возместила ущерб.
В отношении нее возбудили уголовное дело по части 3 ст. 158 УК РФ «Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище», избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
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