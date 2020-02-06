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Фото: Pixabay.com
В Кузбассе мать скрывала от врачей сына с туберкулезом. Об этом сообщает
Житель Гурьевского района Кемеровском области отказывался лечить туберкулез и неоднократно уходил из больницы. Отмечается, что мужчина посещал места массового скопления людей и общался, не предупреждая никого о своем диагнозе.
В итоге суд вынес решение о принудительной госпитализации больного.
Приставы в течение длительного времени искали больного, а его мать мешала этому: она говорила, что не знает, где находится ее сын. В итоге мужчину застали дома и доставили в больницу.
Теперь кузбассовцу предстоит пройти полный курс лечения.
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