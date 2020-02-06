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Фото: Издательство «Пресса»
В четверг. 6 февраля, в Кораблине дети подожгли шкаф в квартире. Об этом сообщило издательство «
Пожар произошел в доме №4 на улице Октябрьской примерно в 15:00. По предварительным данным, он возник из-за детской шалости.
Мать успела вывести троих детей на улицу, никто не пострадал.
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