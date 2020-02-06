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19:02, 6 февраля 2020 207
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В Кораблине дети подожгли шкаф в квартире

В Кораблине дети подожгли шкаф в квартире

Фото: Издательство «Пресса»

В четверг. 6 февраля, в Кораблине дети подожгли шкаф в квартире. Об этом сообщило издательство «Пресса».

Пожар произошел в доме №4 на улице Октябрьской примерно в 15:00. По предварительным данным, он возник из-за детской шалости.

Мать успела вывести троих детей на улицу, никто не пострадал.

Огонь уничтожил одну из комнат.

Местные власти решают, как помочь семье.


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