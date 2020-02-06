В Китае умер врач, которому запретили рассказывать о коронавирусе

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В Китае умер врач Ли Вэньлян, которому запретили рассказывать о коронавирусе. Он был один из первых, кто пытался предупредить об угрозе эпидемии. В начале января мужчину обвинили в распространении ложной информации, пишет газета
Ли Вэньлян работал в Центральной больнице Уханя. В своем блоге он рассказал о возникшем в середине января кашле. К 1 февраля у 34-летнего мужчины подтвердили заражение коронавирусом. В четверг, 6 февраля, он умер.
30 декабря Ли Вэньлян написал коллегам в соцсети WeChat, что на рынке морепродуктов Хуанань подтвердили семь случаев атипичной пневмонии. Этот пост стал вирусным.
На следующий день Ли и еще семерых врачей, поделившихся сообщениями, вызвали в полицию. Им вынесли предупреждение и потребовали не делать «ложных заявлений», которые могут вызвать панику. При этом 31 декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии, которая вызвана коронавирусом 2019-nCoV. В Китае им заразились более 28 тысяч человек, из них 563 умерли.
Фото из соцсети Ли Вэньляна
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