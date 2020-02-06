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11:49, 6 февраля 2020 148
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В Китае рассказали о заразившихся коронавирусом иностранцах

В Китае рассказали о заразившихся коронавирусом иностранцах

Фото: Pixabay.com

В Китае рассказали о заразившихся коронавирусом иностранцах. Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин в четвенрг, 6 февраля, уточнила, что в КНР заболевание выявили у 16 граждан других государств, передает РИА Новости.

По данным на 6 февраля, двоих иностранцев уже выписали, остальные находятся на карантине.

Ранее в посольстве России отметили, что среди заболевших россиян нет.

Напомним, эпидемия коронавируса 2019-nCoV началась в Китае в конце 2019 года. В России выявили двоих больных. Они оба (девушка в Тюмени и мужчина в Забайкалье) являются гражданами Китая.


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