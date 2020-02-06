RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: Pixabay.com
В Китае рассказали о заразившихся коронавирусом иностранцах. Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин в четвенрг, 6 февраля, уточнила, что в КНР заболевание выявили у 16 граждан других государств, передает
По данным на 6 февраля, двоих иностранцев уже выписали, остальные находятся на карантине.
Ранее в посольстве России отметили, что среди заболевших россиян нет.
Напомним, эпидемия коронавируса 2019-nCoV началась в Китае в конце 2019 года. В России
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьС карты рязанской пенсионерки украли почти 400 тысяч
|
cледующая новость →Рязанка отказалась спонсировать пьянку сына и чуть не погибла
Специалисты помогают разобраться в сложных или спорных ситуациях.