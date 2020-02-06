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14:51, 6 февраля 2020 155
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В Госдуму внесут законопроект против завышения цен в аптеках

В Госдуму внесут законопроект против завышения цен в аптеках

В Госдуму «в ближайшее время» планируют внести законопроект, исключающий ситуации с завышением цен в аптеках. Доработкой занимаются Минздрав России и Федеральная антимонопольная служба (ФАС), сообщило агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на первого зампреда «Единой России» Андрея Исаева.

По его словам, фракция уже одобрила инициативу.

Исаев считает, что закон позволит ограничить рост цен в аптеках, ограничит монополизм в этой сфере.

«В ближайшие дни он будет внесен в Государственную думу», — сказал он.

Законопроект введет понятия «аптечная сеть» и «передвижной аптечный пункт», а также антимонопольные ограничения, которые ограничат количество организаций на одну аптечную сеть в стране и субъектах.

Ранее президент Владимир Путин потребовал отбирать лицензии у аптек, которые завышают цены из-за коронавируса.


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