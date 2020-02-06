В Госдуму внесут законопроект против завышения цен в аптеках

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В Госдуму «в ближайшее время» планируют внести законопроект, исключающий ситуации с завышением цен в аптеках. Доработкой занимаются Минздрав России и Федеральная антимонопольная служба (ФАС), сообщило агентство городских новостей «
По его словам, фракция уже одобрила инициативу.
Исаев считает, что закон позволит ограничить рост цен в аптеках, ограничит монополизм в этой сфере.
«В ближайшие дни он будет внесен в Государственную думу», — сказал он.
Законопроект введет понятия «аптечная сеть» и «передвижной аптечный пункт», а также антимонопольные ограничения, которые ограничат количество организаций на одну аптечную сеть в стране и субъектах.
Ранее президент Владимир Путин
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьБывший калужский полицейский пойдет под суд за сломанное плечо нарушителя
|
cледующая новость →На Калужскую область надвигается метель
Мы снова встретились с Дмитрием Хубезовым и узнали, какие перемены произошли в клинике.