RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: Pixabay.com
У итальянки на деснах выросли волосы. Этот случай произошел еще в 2009 году, он нем рассказалм в статье журнала
На небе пациентки появились похожие на ресницы волоски. Медики нашли пять похожих случаев, все у мужчин.
У девушки диагностировали синдром поликистозных яичников, ей удалили волосы хирургическим путем и назначили гормональные лекарства.
Через несколько лет у пациентки вновь выросли волосы во рту, на этот раз в большем количестве. Врачи взяли образцы тканей для анализа. Под микроскопом они обнаружили волосяной стержень, который прорастал сквозь необычно утолщенные ткани десен.
Объяснения этому феномену медики пока не нашли. Возможно, итальянке всю жизнь придется принимать гормональные препараты.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьФК «Рязань» вышел из отпуска
|
cледующая новость →В Рязани отремонтируют улицу с резными домами
Мы снова встретились с Дмитрием Хубезовым и узнали, какие перемены произошли в клинике.