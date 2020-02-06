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11:27, 6 февраля 2020 188
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У итальянки на деснах выросли волосы — СМИ

У итальянки на деснах выросли волосы — СМИ

Фото: Pixabay.com

У итальянки на деснах выросли волосы. Этот случай произошел еще в 2009 году, он нем рассказалм в статье журнала Oral Surgery, Oral Medicine, Oral Pathology, Oral Radiology, передает РИА Новости.

На небе пациентки появились похожие на ресницы волоски. Медики нашли пять похожих случаев, все у мужчин.

У девушки диагностировали синдром поликистозных яичников, ей удалили волосы хирургическим путем и назначили гормональные лекарства.

Через несколько лет у пациентки вновь выросли волосы во рту, на этот раз в большем количестве. Врачи взяли образцы тканей для анализа. Под микроскопом они обнаружили волосяной стержень, который прорастал сквозь необычно утолщенные ткани десен.

Объяснения этому феномену медики пока не нашли. Возможно, итальянке всю жизнь придется принимать гормональные препараты.


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