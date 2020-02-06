Скончался бывший главврач Рязанского областного госпиталя для ветеранов войн

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На 86 году жизни скончался бывший главврач Рязанского областного клинического госпиталя для ветеранов войн Вячеслав Стрекалов. Об этом в среду, 5 февраля, сообщил
Стрекалов родился 6 июля 1934 года. Закончил Рязанский мединститут в 1964 году, после учебы работал главврачом Александро-Невской районной больницы, затем главным врачом Кораблинской районной больницы.
С 1987 года возглавил областную больницу № 2, которая в 1993 году была реорганизована в Рязанский областной клинический госпиталь для ветеранов войн.
Региональный минздрав и администрация госпиталя выразили «искренние соболезнования родным и близким» в связи с кончиной Стрекалова.
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