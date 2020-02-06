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8:39, 6 февраля 2020 253
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Скончался бывший главврач Рязанского областного госпиталя для ветеранов войн

Скончался бывший главврач Рязанского областного госпиталя для ветеранов войн

На 86 году жизни скончался бывший главврач Рязанского областного клинического госпиталя для ветеранов войн Вячеслав Стрекалов. Об этом в среду, 5 февраля, сообщил сайт регионального минздрава.

Стрекалов родился 6 июля 1934 года. Закончил Рязанский мединститут в 1964 году, после учебы работал главврачом Александро-Невской районной больницы, затем главным врачом Кораблинской районной больницы.

С 1987 года возглавил областную больницу № 2, которая в 1993 году была реорганизована в Рязанский областной клинический госпиталь для ветеранов войн.

Региональный минздрав и администрация госпиталя выразили «искренние соболезнования родным и близким» в связи с кончиной Стрекалова.


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