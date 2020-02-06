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10:23, 6 февраля 2020 248
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Сеть супермаркетов в Рязани оштрафовали почти на полмиллиона

Сеть супермаркетов в Рязани оштрафовали почти на полмиллиона

Сеть супермаркетов «Перекресток» в Рязани оштрафовали почти на полмиллиона рублей. Об этом сообщила пресс-служба регионального Россельхознадзора.

Во время проверок, которые провели в ноябре-декабре 2019 года, эксперты изучали качество свиных и куриных охлажденных полуфабрикатов. В одном из гипермаркетов обнаружили нарушения санитарных норм, а также правил производства, хранения и реализации этой продукции.

В отношении АО «Торговый дом «Перекресток» возбудили дело по части 2 статьи 14.43 КоАП, сеть магазинов оштрафовали на 300 тысяч рублей. Решение вступило в силу в январе 2020 года, штраф оплатили.

Кроме того, еще в одном гипермаркете обнаружили мясную продукцию без маркировки. В производственных помещениях не соблюдали температурные режимы, качество полуфабрикатов не проверяли. Виновных должностных лиц «Перекрестка» оштрафовали еще на 150 тысяч рублей.


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