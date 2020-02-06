Рязанка погибла в ДТП в Крыму

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Утром в четверг, 6 февраля, в Крыму произошло ДТП, в котором погибла жительница Рязани. Об этом сообщил портал «
В аварии погибли также двое мужчин из Краснодарского края.
ДТП произошло около 8:30 на трассе Симферополь-Бахчисарай-Севастополь (32 км + 200 метров) между Бахчисараем и селом Новенькое. По предварительной информации, водитель автомобиля Lada Kalina, ехавший из Севастополя в сторону Симферополя, выехал на «встречку» и врезался в отбойник. Машину откинуло и она столкнулась с грузовиком MAN, который двигался в сторону Симферополя.
Пострадавших из машин доставали спасатели.
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