Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

11:44, 6 февраля 2020 259
 0    0

Рязанка погибла в ДТП в Крыму

Рязанка погибла в ДТП в Крыму

Утром в четверг, 6 февраля, в Крыму произошло ДТП, в котором погибла жительница Рязани. Об этом сообщил портал «Примечания» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС.

В аварии погибли также двое мужчин из Краснодарского края.

ДТП произошло около 8:30 на трассе Симферополь-Бахчисарай-Севастополь (32 км + 200 метров) между Бахчисараем и селом Новенькое. По предварительной информации, водитель автомобиля Lada Kalina, ехавший из Севастополя в сторону Симферополя, выехал на «встречку» и врезался в отбойник. Машину откинуло и она столкнулась с грузовиком MAN, который двигался в сторону Симферополя.

Пострадавших из машин доставали спасатели.

Фото ГУ МЧС по Республике Крым


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
6 дней назад
Точка отсчета. Главврач ОКБ Дмитрий Хубезов о том, как отразился скандал с бездомным на работе клиники

Точка отсчета. Главврач ОКБ Дмитрий Хубезов о том, как отразился скандал с бездомным на работе клиники

Мы снова встретились с Дмитрием Хубезовым и узнали, какие перемены произошли в клинике.

Популярное
Комментируемое
Новое
15:27, 27 января 2020 3 734
В Рязань приедут три хоккейные команды из Китая 4
4:33, 1 февраля 2020 4 216
«Посторонним вход воспрещен». Репортаж из очереди на запись в первый класс 15
13:08, 25 января 2020 5 461
Инфекционист назвал симптомы нового коронавируса -4
19:22, 1 февраля 2020 1 977
Изменился режим работы рязанских МФЦ
11:16, 24 января 2020 4 179
Умерла старейший рязанский хирург Алла Левушкина
Все новости
Голосования

Вы боитесь коронавируса?

Окончание опроса: 8.02.2020
Архив голосований
Форум