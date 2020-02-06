Рязанка отказалась спонсировать пьянку сына и чуть не погибла

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Рязанец чуть не убил свою мать, которая отказалась дать ему денег на выпивку. Инцидент произошел в доме на улице Мусоргского, сообщила
Известно, что 42-летний мужчина злоупотреблял спиртным. Он вернулся домой пьяным и потребовал у 63-летней матери денег на продолжение застолья. Пенсионерка отказала сыну и упрекнула его в пристрастии к алкоголю.
«Мужчина рассердился на справедливые упреки и попытался прекратить нравоучения, схватив мать за горло и высказывая угрозы ее задушить», — говорится в сообщении.
Женщина стала кричать и звать на помощь. Когда соседи постучали в стену, рязанец отпустил пенсионерку, которая поспешила вызвать полицию.
В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по части 1 статьи 119 УК.
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