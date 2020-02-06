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16:36, 6 февраля 2020 187
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Рязанец ударил ножом бывшего парня своей жены

Рязанец ударил ножом бывшего парня своей жены

Житель Рязанской области едва не зарезал бывшего парня своей жены. Инцидент произошел в апреле 2019 года в Ряжском районе, сообщил сайт областной прокуратуры.

Известно, что пострадавший пришел в гости к супругам, мужчины выпили бутылку водки.

«Конфликт возник после того, как подсудимый поругался со своей женой, а гость поспешил сообщить, что теперь она будет его женой», — говорится в сообщении.

Завязалась драка, хозяин дома схватил нож и ударил соперника в живот. В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека».

Оказалось что у подозреваемого есть психическое расстройство. Кроме того, ранее его уже судили за грабеж и вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления.

На этот раз его также признали виновным и приговорили к четырем годам заключения в колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.


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