Ректор РГУ имени Есенина подтвердил, что в вузе изымали документы

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В четверг, 6 февраля, ректор РГУ имени Есенина Андрей Минаев подтвердил РЗН. инфо
Издание сообщило, что силовики провели выемку документов в планово-экономическом отделе, у директора научно-исследовательского института труда и социально-трудовых отношений РГУ имени Есенина Сергея Карташова, в приемной ректора Андрея Минаева.
«Я могу сказать только о том, что она действительно проходила, и на этом остановиться», — сказал Минаев.
На вопрос, чем конкретно занимается НИИ труда и социально-трудовых отношений, ректор пояснил, что его деятельность направлена на изучение регионального рынка — «чтобы вуз выпускал только тех специалистов, которые имели бы возможность трудоустроиться».
«Это структура, которая рождалась как научно-исследовательский институт, и я надеюсь, что в перспективе это будет способствовать качественно новому состоянию университета. Смысл этого института — изучение, реализация проектов, направленных на то, чтобы уровень специалистов соответствовал потребностям сегодняшнего дня», — отметил Минаев.
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