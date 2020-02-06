Путин обязал обеспечивать детей жильем после развода

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Президент России Владимир Путин подписал закон о поправках в Семейный кодекс. Документ дает право привлекать родителя, живущего отдельно после развода, к оплате расходов по обеспечению ребенка жильем, говорится на официальном
Закон принят Госдумой 23 января и одобрен Совфедом 30 января 2020 года. Документ вносит изменения в статью 86 Семейного кодекса РФ.
Согласно нему, дополняется перечень обстоятельств, при которых каждый из родителей может быть привлечен судом к участию в несении дополнительных расходов помимо алиментов. Новым становится отсутствие у ребенка постоянного жилья.
Ранее в списке были болезнь или увечье несовершеннолетнего или нетрудоспособного совершеннолетнего, необходимость оплаты постороннего ухода за ним и «другие обстоятельства».
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