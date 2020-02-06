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17:46, 6 февраля 2020 175
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«Портрет» недвижимости за один день. В Рязанской области наладили «скорую помощь» для собственников жилья

«Портрет» недвижимости за один день. В Рязанской области наладили «скорую помощь» для собственников жилья

Фото: Pixabay.com

По итогам 2019 года в Рязанской области средний срок предоставления сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) для физических лиц составил один день. Аналогичный показатель зафиксировали еще в 36 российских регионах Об этом RZN.info сообщили в областной кадастровой палате.

По закону выдавать сведения из госреестра недвижимости палата должна в течение трех суток.

«Подать запрос на получение сведений из ЕГРН можно несколькими способами: подав заявление через МФЦ или удаленно, воспользовавшись одним из существующих электронных сервисов»,- пояснила эксперт Кадастровой палаты по Рязанской области Ирина Ландышева.

Выписка из ЕГРН — единственный документ, подтверждающий право собственности на недвижимость, источник достоверной и объективной информации о ней. Чаще всего выписки из реестра недвижимости используются для подтверждения права собственности при проведении сделок с недвижимостью, для определения налоговых обязательств владельца недвижимости, при открытии наследства, оспаривания сделок в судебном порядке, для использования объекта в качестве залога, при подготовке процедуры дарения или оформлении завещания и так далее. Таким образом, сведения из ЕГРН могут понадобиться в различных ситуациях, касающихся объектов недвижимого имущества.

Согласно действующему законодательству, запросить общедоступную информацию об объекте недвижимости может любой гражданин.

При этом в сентябре 2019 года Кадастровая палата запустила новый онлайн-сервис, который позволил увеличить скорость выдачи сведений реестра недвижимости. Среднее время, затраченное на получение выписки пользователем сервиса, составило восемь минут, включая поиск и ожидание оплаты.

Напомним, что сведения реестра недвижимости, полученные в электронном виде, имеют ту же юридическую силу, что и предоставленные в виде бумажного документа.


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