Опубликованы обстоятельства гибели мужчины в Рязанском районе

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Труп мужчины, который погиб в рязанском селе Дашки-2, нашли в сарае. Об этом пишет ИД «
65-летний мужчина вышел в сарай, чтобы «сделать что-то по хозяйству». Через некоторое время родственники стали искать его и нашли там без признаков жизни.
Как отметили сотрудники Окского сельского поселения, пенсионер не страдал психическими заболеваниями и не увлекался алкоголем.
Ранее сообщалось, что труп мужчины
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В 2020 году участь обитателей трущоб до сих пор не ясна.