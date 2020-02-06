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9:05, 6 февраля 2020 269
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Опубликован список рязанских дорог, которые отремонтируют в 2020 году

Опубликован список рязанских дорог, которые отремонтируют в 2020 году

Региональный минтранс опубликовал список дорог, которые отремонтируют в Рязанской области в 2020 году в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Всего работы планируют выполнить на 173 объектах:

  • 102 объекта на дорогах регионального значения;
  • 71 объект на дорогах местного значения.

Объекты разделены на две основные группы: «Дорожные работы» (40 объектов) и «Безопасность дорожного движения» (133 объекта).

На ремонт выделят 3,9 миллиарда рублей, из которых 1,34 миллиарда рублей — средства федерального бюджета, 2,56 миллиарда — средства областного бюджета. К работам подрядчики приступят «сразу после наступления благоприятных погодных условий». В этом году в рамках нацпроекта запланировали отремонтировать 196 километров дорог регионального, межмуниципального и местного значения.

Полный список участков можно найти здесь.


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