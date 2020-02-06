Опубликован список рязанских дорог, которые отремонтируют в 2020 году

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Всего работы планируют выполнить на 173 объектах:
Объекты разделены на две основные группы: «Дорожные работы» (40 объектов) и «Безопасность дорожного движения» (133 объекта).
На ремонт выделят 3,9 миллиарда рублей, из которых 1,34 миллиарда рублей — средства федерального бюджета, 2,56 миллиарда — средства областного бюджета. К работам подрядчики приступят «сразу после наступления благоприятных погодных условий». В этом году в рамках нацпроекта запланировали отремонтировать 196 километров дорог регионального, межмуниципального и местного значения.
Полный список участков можно найти
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