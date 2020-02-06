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Вечером в четверг, 6 февраляч, на 326 километры трассы М-5 в Путятинском районе Рязанской области перевернулась фура DAF. Фото с места ДТП опуликованы в группе «
По информации очевидца, в аварии погибли два человека.
Подробности уточняются.
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