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10:19, 6 февраля 2020 184
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На рязанской трассе грузовик въехал в столб

На рязанской трассе грузовик въехал в столб

Фото: УМВД по Рязанской области

Около 9:00 в среду, 5 февраля, на 288 километре дороги «Калуга — Тула — Михайлов — Рязань» грузовик въехал в столб. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

22-летний житель Тульской области, двигаясь из Калуги в Рязань, не справился с управлением и врезался в столб. Водителю понадобилась медпомощь.

По факту ДТП проводится проверка.


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