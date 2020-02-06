На рязанской трассе грузовик въехал в столб

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Фото: УМВД по Рязанской области
Около 9:00 в среду, 5 февраля, на 288 километре дороги «Калуга — Тула — Михайлов — Рязань» грузовик въехал в столб. Об этом сообщила
22-летний житель Тульской области, двигаясь из Калуги в Рязань, не справился с управлением и врезался в столб. Водителю понадобилась медпомощь.
По факту ДТП проводится проверка.
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