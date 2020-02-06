На Калужскую область надвигается метель

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: Pixabay.com
В четверг, 6 февраля, в Калужской области ожидается метель. Пресс-служба регионального ГУ МЧС предупредила, что ветер усилится до 17 метров в секунду.
Температура будет на несколько градусов ниже нуля.
По данным синоптиков, прохладная погода сохранится до начала следующей недели. Затем ожидается резкое потепление и «плюсовая» температура.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ Госдуму внесут законопроект против завышения цен в аптеках
|
cледующая новость →В Рязани оборудуют 55 безопасных пешеходных переходов
Мы снова встретились с Дмитрием Хубезовым и узнали, какие перемены произошли в клинике.