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14:42, 6 февраля 2020 105
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На Калужскую область надвигается метель

На Калужскую область надвигается метель

Фото: Pixabay.com

В четверг, 6 февраля, в Калужской области ожидается метель. Пресс-служба регионального ГУ МЧС предупредила, что ветер усилится до 17 метров в секунду.

Температура будет на несколько градусов ниже нуля.

По данным синоптиков, прохладная погода сохранится до начала следующей недели. Затем ожидается резкое потепление и «плюсовая» температура.


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